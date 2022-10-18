Гран-при России. «Золотой конек Москвы». КМС. Угожаев, Платонов, Сарновский и Федотов покажут короткие программы
19 октября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве юноши выступят с короткими программами.
Гран-при России по фигурному катанию
«Золотой конек Москвы»
Москва
Юноши, КМС
Короткая программа
Начало – 20.40 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Илья Строганов
5. Иван Конихин
Вторая разминка
6. Игорь Ступин
9. Макар Пузин
10. Николай Угожаев
11. Тимофей Шелковников
Третья разминка
13. Семен Соловьев
14. Никита Малютин
15. Тимофей Платонов
16. Кирилл Арбузов
17. Илья Молянов
Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов
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