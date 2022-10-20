Арсений Федотов: «Даже если я становлюсь первым, это не значит, что я всегда доволен»

Фигурист Арсений Федотов прокомментировал победу на этапе Гран-при России среди юниоров в Москве.

«Сегодня все отлично. У меня один каскад не получился, в принципе, я не расстроился и до конца докатал все хорошо.

Даже если я становлюсь первым, это не значит, что я всегда доволен.

Сегодня я доволен – уверенно сделал четверные, вращения, мне кажется, чуть лучше, в принципе, все чуть лучше», – сказал Федотов.