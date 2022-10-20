Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков выступят на этапе Гран-при России среди взрослых

Тренер Павел Слюсаренко сообщил, что и Матвей Янченков выступят на этапе Гран-при России среди взрослых.

Ранее фигуристы одержали победу на первом этапе Гран-при России среди юниоров.

«Следующее соревнование – в Сочи по мастерам на взрослом Гран-при, так как Федерация фигурного катания России разрешила парам выступать и по кандидатам в мастера спорта, и по мастерам», – сказал Слюсаренко.

Этап Гран-при России в Сочи «Бархатный сезон» пройдет с 28 по 30 октября.