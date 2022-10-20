Артур Даниелян: «В Петербурге выступаю вне конкурса. Мне надо набрать форму, чтобы успокоить нервы»

Российский фигурист Артур Даниелян оценил свое выступление на втором этапе Кубка Санкт-Петербурга.

Сегодня фигурист набрал 90,57 балла в короткой программе. Это лучший результат среди других участников, однако Даниелян выступал вне конкурса.

– Я выступаю здесь вне конкурса. Это питерский старт, я пока числюсь в сборной Москвы. За пару дней до старта я намекнул тренерам: давайте выступим! Они поддержали.

До Гран‑при у меня еще больше двух недель. Почему бы не попрактиковаться? Мне надо набрать соревновательную форму, чтобы успокоить нервы. Завтра меня тоже ждите!

– Как оценишь свой сегодняшний прокат?

– В целом хорошо. За [четверной] сальхов получил галку, это справедливо. Дорожка на третий уровень, так что неидеально. В любом случае это уже лучше, чем на мемориале Панина‑Коломенкина.

– Держите связь со своими московскими друзьями после переезда?

– Конечно, куда ж они денутся? Со всеми общаюсь, всех жду в гости. Недавно мама в гости приезжала, вкусностей наготовила. Я очень рада, скучал. Мы больше двух месяцев не виделись?

– Вам помогает спарринг в группе?

– Я это больше рассматриваю как стимул. Они прыгают четверные – я смотрю и что‑то беру для себя. Мы играем: каждый по две попытки сальхова, например. Кто лучше их прыгнет, тот и молодец! – сказал Даниелян.

Гуменник победил в короткой программе на этапе Кубка Санкт-Петербурга, Даниелян выступил вне конкурса

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