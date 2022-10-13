Ирина Роднина: «Не знаю, насколько Трусовой вообще нужен тренер. Она всегда сама по себе и делает то, что хочет»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина оценила переход фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Может, из этого и выйдет что-то хорошее. По крайней мере, она не стала завершать карьеру после Олимпиады, а нашла новый вызов для себя.

Не знаю, насколько Трусовой вообще нужен тренер. Она всегда сама по себе и делает то, что хочет. Но Трусова амбициозная спортсменка, этого не отнять», – сказала Роднина.

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