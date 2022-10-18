Анна Погорилая: «Трусова не первый раз совершает непонятный переход. Это странно, ведь на мировой уровень ее вывела Тутберидзе»
Призер чемпионата мира Анна Погорилая прокомментировала переход российской фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе в группу Светланы Соколовской.
– Стало ли для вас это неожиданностью? Пойдет ли переход Саше на пользу?
– Я думаю, это было логично, учитывая ее отношения с Марком Кондратюком. Пойдет ли это на пользу, не знаю, Саша уже не первый раз совершает непонятный переход, честно говоря.
Не знаю, с чем она это связывает, я с ней не общалась и ее интервью по этому поводу не видела, сложно говорить об этом. Но для меня это странно, потому что на мировой уровень ее вывела все-таки Этери Тутберидзе, – сказала Погорилая.
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