Анна Погорилая: «Трусова не первый раз совершает непонятный переход. Это странно, ведь на мировой уровень ее вывела Тутберидзе»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Анна Погорилая Светлана Соколовская переходы Александра Трусова Марк Кондратюк Фигурное катание

Призер чемпионата мира Анна Погорилая прокомментировала переход российской фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе в группу Светланы Соколовской.

Стало ли для вас это неожиданностью? Пойдет ли переход Саше на пользу?

– Я думаю, это было логично, учитывая ее отношения с Марком Кондратюком. Пойдет ли это на пользу, не знаю, Саша уже не первый раз совершает непонятный переход, честно говоря.

Не знаю, с чем она это связывает, я с ней не общалась и ее интервью по этому поводу не видела, сложно говорить об этом. Но для меня это странно, потому что на мировой уровень ее вывела все-таки Этери Тутберидзе, – сказала Погорилая.

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