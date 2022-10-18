Анна Погорилая: «Трусова не первый раз совершает непонятный переход. Это странно, ведь на мировой уровень ее вывела Тутберидзе»

Призер чемпионата мира прокомментировала переход российской фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе в группу .

– Стало ли для вас это неожиданностью? Пойдет ли переход Саше на пользу?

– Я думаю, это было логично, учитывая ее отношения с . Пойдет ли это на пользу, не знаю, Саша уже не первый раз совершает непонятный переход, честно говоря.

Не знаю, с чем она это связывает, я с ней не общалась и ее интервью по этому поводу не видела, сложно говорить об этом. Но для меня это странно, потому что на мировой уровень ее вывела все-таки , – сказала Погорилая.

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