Хореограф Комолов: «Валиева – лучший фигурист в истории во всех видах. Если заливщика попросить поставить ей программу, получится тоже классно»

Хореограф-постановщик Сергей Комолов высказался о Камиле Валиевой и ее программах.

« – лучший фигурист в истории во всех видах, магия в чистом виде, но это магия исполнителя. Если заливщика попросить поставить ей программу, получится тоже классно.

Они с Глейхенгаузом накрутили космоса, конечно – нет ни одной пустой секунды. И ведь она же не маленькая, антропометрически эффектная, но все делает с корпусом.

Ногами владеть не так сложно, можно растянуться, как Саша Коэн, и вперед. Но Камила – уникальная фигуристка, которая с первой до последней секунды может работать ногами в диапазоне 180 градусов и корпусом в диапазоне 180 градусов.

Кто из высоких так умеет, не устает, да еще и сложные элементы делает? Думаю, тут как раз отрывается. Он может ей поставить все, что только нафантазирует, а она все сделает», – добавил Комолов.

«В международный сезон этой программы бы не было». Есть ли скрытые смыслы в номере Валиевой и могут ли его сменить?

В допинг-деле Валиевой все больше загадок: что с пробой B, огласят ли вердикт и кто попал под проверку?