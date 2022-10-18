Гран-при России. «Золотой конек Москвы». КМС. Чикмарева и Янченков, Шегай и Шамшуров, Дыбкова и Хвалько покажут произвольные программы

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19 октября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве пары выступят с произвольными программами в соревнованиях КМС. После короткой лидируют Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

Гран-при России по фигурному катанию

«Золотой конек Москвы»

Москва

Пары, КМС

Произвольная программа

Начало – 16.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Софья Земцова – Карим Давлетгареев

2. Анна Кожевникова – Петр Алексеенко

3. Варвара Смирнова – Алексей Белкин

4. Евгения Лоскутова – Андрей Шадерков

Вторая разминка

5. Варвара Черемных – Даниил Бутенко

6. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько

7. Майя Шегай – Игорь Шамшуров

8. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

После короткой программы

1. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 73,93

2. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 67,32

3. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько – 64,95

4. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 63,11

5. Евгения Лоскутова – Андрей Шадерков – 56,61

6. Варвара Смирнова – Алексей Белкин – 52,98

7. Анна Кожевникова – Петр Алексеенко – 52,02

8. Софья Земцова – Карим Давлетгареев – 43,17

Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов

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