Гран-при России. «Золотой конек Москвы». КМС. Чикмарева и Янченков, Шегай и Шамшуров, Дыбкова и Хвалько покажут произвольные программы
19 октября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве пары выступят с произвольными программами в соревнованиях КМС. После короткой лидируют Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.
Гран-при России по фигурному катанию
«Золотой конек Москвы»
Москва
Пары, КМС
Произвольная программа
Начало – 16.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Софья Земцова – Карим Давлетгареев
2. Анна Кожевникова – Петр Алексеенко
3. Варвара Смирнова – Алексей Белкин
4. Евгения Лоскутова – Андрей Шадерков
Вторая разминка
5. Варвара Черемных – Даниил Бутенко
6. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько
7. Майя Шегай – Игорь Шамшуров
8. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
После короткой программы
1. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 73,93
2. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 67,32
3. Мария Дыбкова – Алексей Хвалько – 64,95
4. Варвара Черемных – Даниил Бутенко – 63,11
5. Евгения Лоскутова – Андрей Шадерков – 56,61
6. Варвара Смирнова – Алексей Белкин – 52,98
7. Анна Кожевникова – Петр Алексеенко – 52,02
8. Софья Земцова – Карим Давлетгареев – 43,17
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