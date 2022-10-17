Гран-при России. «Золотой конек Москвы». КМС. Спортивные пары представят короткие программы

18 октября стартует первый этап Гран-при России по фигурному катанию. Спортивные пары выступят с ритм-танцами.

Гран-при России по фигурному катанию

«Золотой конек Москвы»

Москва

Пары, КМС

Короткая программа

Начало – 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.

ПРИМЕЧАНИЕ: состав участников будет опубликован позднее.

Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов