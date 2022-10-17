Гран-при России. «Золотой конек Москвы». КМС. Спортивные пары представят короткие программы
18 октября стартует первый этап Гран-при России по фигурному катанию. Спортивные пары выступят с ритм-танцами.
Гран-при России по фигурному катанию
«Золотой конек Москвы»
Москва
Пары, КМС
Короткая программа
Начало – 20.00 по московскому времени. Прямая трансляция – на сайте Первого канала.
ПРИМЕЧАНИЕ: состав участников будет опубликован позднее.
Расписание первого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Коляда, Тарасова и Морозов
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