Пара Юлия Артемьева – Алексей Брюханов выступит на этапах российского Гран-при в Казани и Самаре

Теги сборная России пары Павел Слюсаренко Алексей Брюханов Юлия Артемьева Серия Гран-при России Фигурное катание

Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, выступающие в парном катании, заявлены на этапы серии Гран-при России в Казани и Самаре.

Об этом сообщил тренер Павел Слюсаренко. Этап в Казани пройдет 4-6 ноября, в Самаре – 18-20 ноября.

Сообщалось, что в Казани также выступят пары Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов. На этап в Самаре ранее были заявлены Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов.

Ранее Артемьева и Брюханов участвовали в контрольных прокатах сборной России в Москве.

Тарасова и Морозов выступят на этапах в Москве и Казани, Мишина и Галлямов – в Москве и Перми. Распределение пар по этапам Гран-при России

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