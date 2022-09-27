Пара Юлия Артемьева – Алексей Брюханов выступит на этапах российского Гран-при в Казани и Самаре

Фигуристы Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, выступающие в парном катании, заявлены на этапы серии Гран-при России в Казани и Самаре.

Об этом сообщил тренер Павел Слюсаренко. Этап в Казани пройдет 4-6 ноября, в Самаре – 18-20 ноября.

Сообщалось, что в Казани также выступят пары Евгения Тарасова – Владимир Морозов, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов. На этап в Самаре ранее были заявлены Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова – Валерий Колесов.

Ранее Артемьева и Брюханов участвовали в контрольных прокатах сборной России в Москве.

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