«В Пекине задавала тысячу глупых вопросов Загитовой и Медведевой. Например: «У Чена черные лезвия на коньках, это его фишка?» Мамун о работе на Играх

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала о работе на зимних Играх-2022 в Пекине.

Мамун работала на последней Олимпиаде в качестве ведущей Первого канала.

«На Олимпийских играх в Пекине я некоторые моменты и детали подмечала и задавала тысячу, возможно, глупых вопросов Алине (Загитовой) и Жене (Медведевой).

Например: «Вот там у Нэтана Чена черные лезвия на коньках, это его фишка?» Они такие: «Да, это его фишка». Или еще что-то: «А какие костюмы?», «А какая музыка?»

Много переплетений в наших видах спорта. Я сама начинала с фигурного катания, хоть и один месяц, когда мне было пять лет, до того, как я пришла в художественную гимнастику.

Но мне кажется, что это тоже мой вид спорта, мне он очень нравится. Это один из немногих видов спорта, за которыми я слежу и следила до того, как начала работать в нем», – рассказала Мамун.