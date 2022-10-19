Журова о словах Баха про недопуск россиян: «Видимо, его просят систематически делать это заявление, чтобы это оставалось в повестке у иностранных граждан»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала заявление главы Международного олимпийского комитета ( ) .

Сегодня на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле Бах заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя наказывать по политическим причинам, но призвал международные федерации и дальше не пускать сборные на соревнования.

«Это рекомендации, а не приказ. Все остается, как было. Он сказал, что они не хотят, чтобы соревнования стали политическим поприщем для ряда людей, в том числе политиков. Но это неправильно. Почему это только по отношению к России и Беларуси? Все остальные могут политизироваться, а нас надо исключать?

Бах говорит про то, что если федерация может обеспечить то, что спортсмены могут выходить на старт без срывов, украинцы не будут бастовать, то можно проводить соревнования. Теннисная федерация пока держится.

Видимо, Баха просят систематически делать это заявление, чтобы это оставалось в повестке у иностранных граждан. Он должен периодически напоминать об этом миру», – сказала Журова.

Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»