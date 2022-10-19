Васильев о заявлении Баха: «Завтра они могут сказать, что наши спортсмены отстранены навсегда. Веры им нет!»
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.
Сегодня на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле Бах заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя наказывать по политическим причинам, но призвал международные федерации и дальше не пускать сборные на соревнования.
«Удивительно! Раньше Бах говорил, что российские спортсмены не должны выступать на международных соревнованиях. А сейчас он начинает здраво рассуждать. Это уже огромный прогресс. Но возникает вопрос: что сподвигло Баха поменять свою точку зрения? Наверное, это говорит о том, что общий вектор всего происходящего в мире меняется.
Но посмотрим, что будет дальше. У них настроение меняется. Завтра они могут сказать, что наши спортсмены отстранены навсегда от международных соревнований. Веры им нет! Но хотя бы заговорили в здравом ключе. Это радует», – сказал Васильев.
Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»
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