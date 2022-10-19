Васильев о заявлении Баха: «Завтра они могут сказать, что наши спортсмены отстранены навсегда. Веры им нет!»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета ( ) Томаса Баха.

Сегодня на генассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле Бах заявил, что российских и белорусских спортсменов нельзя наказывать по политическим причинам, но призвал международные федерации и дальше не пускать сборные на соревнования.

«Удивительно! Раньше Бах говорил, что российские спортсмены не должны выступать на международных соревнованиях. А сейчас он начинает здраво рассуждать. Это уже огромный прогресс. Но возникает вопрос: что сподвигло Баха поменять свою точку зрения? Наверное, это говорит о том, что общий вектор всего происходящего в мире меняется.

Но посмотрим, что будет дальше. У них настроение меняется. Завтра они могут сказать, что наши спортсмены отстранены навсегда от международных соревнований. Веры им нет! Но хотя бы заговорили в здравом ключе. Это радует», – сказал Васильев.

Томас Бах призвал по-прежнему не допускать российских спортсменов: «Сегодня это Россия и Беларусь. Но если мы позволим политике взять верх над спортом, то завтра это будут другие»