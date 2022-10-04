Губерниев о Трусовой: «Пусть переходит, пусть побольше переходит, и мы будем про нее говорить»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о переходе фигуристки в группу .

Ранее Трусова тренировалась под руководством .

«Перешла и перешла. Опять разговоров много. Спортсмены переходят, солисты из групп переходят. Нормальный процесс. Пусть переходит, пусть побольше переходит, и мы будем про нее говорить», – сказал Губерниев.

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