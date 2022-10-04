Губерниев о Трусовой: «Пусть переходит, пусть побольше переходит, и мы будем про нее говорить»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Этери Тутберидзе Светлана Соколовская переходы Александра Трусова Фигурное катание

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о переходе фигуристки Александры Трусовой в группу Светланы Соколовской.

Ранее Трусова тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

«Перешла и перешла. Опять разговоров много. Спортсмены переходят, солисты из групп переходят. Нормальный процесс. Пусть переходит, пусть побольше переходит, и мы будем про нее говорить», – сказал Губерниев.

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