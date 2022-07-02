Вайцеховская о Дэвис и Смолкине: «Перейти от Шпильбанда к тренеру второго эшелона означает отодвинуть себя на резервные позиции»

Журналист Елена Вайцеховская прокомментировала новость о прекращении сотрудничества тренера Игоря Шпильбанда с танцевальным дуэтом Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

«Связка с Игорем Шпильбандом давала надежду, что ребята вырастут в очень незаурядных (неважно, под каким флагом) танцоров, способных биться за самые высокие места. Для этого, к сожалению, в танцах на льду никогда не было достаточно одного таланта. Нужен был сильный и обязательно влиятельный тренер.

Здесь, собственно, кроется ответ на вопрос, почему при достаточно большом количестве хороших специалистов в танцах оказываются на виду представители одних и тех же тренерских школ. Перейти от тренера экстра-класса (коим, безусловно, является Шпильбанд) к тренеру второго эшелона означает отодвинуть себя на резервные позиции, откуда бывает крайне тяжело выбраться.

Переход к любому из российских танцевальных специалистов для Дэвис и Смолкина тоже в определенной степени будет означать шаг назад, потому что российская танцевальная система объективно уступает американской и канадской.

Это вовсе не потому, что тренеры у нас хуже – сильных специалистов достаточно. Но на протяжении целого ряда лет я вижу одну и ту же картину: российские танцоры выходят на международный уровень и к полному недоумению собственных наставников начинают получать необъяснимо низкие уровни за паттерны и дорожки.

Все это исправляется уже по ходу сезона, когда у большинства судей недоработки уже прочно отложились в мозгах. В итоге мы начинаем терять позиции задолго до того, как сезон подходит к главным стартам», – написала Вайцеховская в своем телеграм-канале.

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