Журанков о слухах про переход Дэвис и Смолкина в США: «В современных политических условиях? Звучит сюрреалистично»

Теги сборная России танцы на льду Игорь Шпильбанд Евгений Платов сборная США Этери Тутберидзе Андрей Журанков переходы Диана Дэвис Глеб Смолкин Алексей Киляков Фигурное катание

Комментатор Андрей Журанков высказался по поводу слухов о переходе российского танцевального дуэта Диана ДэвисГлеб Смолкин в сборную США.

– Один из знаковых сюжетов лета – Дэвис и Смолкин и сборная США. Ты в это веришь? Или это пиар? Или что это такое?

– Мне кажется, просмотра не было. Как такового просмотра в сборную. Зачем? Они что-то покажут особое по сравнению с сезоном? Сезон был ровный, не говорю про оценки. Сами они не косячили.

Вся эта история – бред. Приезжает африканский футболист, например в «Спартак» при Романцеве, и организуют просмотр, потому что парня никто не видел. В это я верю. А Дэвис и Смолкина на предмет чего смотреть? Было понятно, почему в США поехала Этери (Тутберидзе). Была смена тренера.

– Кстати, зачем? Со Шпильбандом было плодотворное сотрудничество.

– Мы не знаем всех обстоятельств. Я тебе могу сразу несколько версий набросить. Например, американцы сказали Шпильбанду, что не надо тренировать русских. Можешь поверить?

– Могу.

– Или другое. Прогресс в начале сезона наблюдался, а потом спал. И Этери решила – давай попробуем нового тренера. Или ребята решили что-то поменять.

– Но в версию со сменой спортивного гражданства ты не веришь?

– В современных политических условиях? Звучит сюрреалистично, причем как для России, так и для Америки. По сути, все эксперты и политологи уже сказали, де-факто Россия и США в состоянии жесткого противостояния. И тут Америка берет пару, не первую и даже не вторую в России.

Не очень понимаю, зачем? У них своя внутренняя очередь из дуэтов, зачем туда тащить еще и русских? Когда сманивали танцовщика Годунова, когда бежали Барышников, Нуреев, было понятно. Лучшие артисты советского имперского балета выбирают там, где лучше. Здесь-то что?

– Согласен, Дэвис и Смолкин – не имперский балет все-таки.

– Вот именно. «У нас пять пар, давайте мы шестых подсунем, натурализованных русских», – решили американцы? У них денег много лишних? И Российская Федерация тоже закрывает на это глаза и говорит: «Ой, мы не видим, что вы делаете»? Очень странная ситуация.

А вот тренеры, к которым они перешли, очень интересные, прогрессирующие специалисты, особенно Алексей Киляков. Еще и с Евгением Платовым ребята поработали – а это всегда особый взгляд на танцы, – сказал Журанков.

15 вопросов, которые остаются после (пока) несостоявшегося перехода Дэвис и Смолкина в сборную США

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