Журанков о слухах про переход Дэвис и Смолкина в США: «В современных политических условиях? Звучит сюрреалистично»

Комментатор Андрей Журанков высказался по поводу слухов о переходе российского танцевального дуэта – в сборную США.

– Один из знаковых сюжетов лета – Дэвис и Смолкин и сборная США. Ты в это веришь? Или это пиар? Или что это такое?

– Мне кажется, просмотра не было. Как такового просмотра в сборную. Зачем? Они что-то покажут особое по сравнению с сезоном? Сезон был ровный, не говорю про оценки. Сами они не косячили.

Вся эта история – бред. Приезжает африканский футболист, например в «Спартак» при Романцеве, и организуют просмотр, потому что парня никто не видел. В это я верю. А Дэвис и Смолкина на предмет чего смотреть? Было понятно, почему в США поехала Этери (Тутберидзе). Была смена тренера.

– Кстати, зачем? Со Шпильбандом было плодотворное сотрудничество.

– Мы не знаем всех обстоятельств. Я тебе могу сразу несколько версий набросить. Например, американцы сказали Шпильбанду, что не надо тренировать русских. Можешь поверить?

– Могу.

– Или другое. Прогресс в начале сезона наблюдался, а потом спал. И Этери решила – давай попробуем нового тренера. Или ребята решили что-то поменять.

– Но в версию со сменой спортивного гражданства ты не веришь?

– В современных политических условиях? Звучит сюрреалистично, причем как для России, так и для Америки. По сути, все эксперты и политологи уже сказали, де-факто Россия и США в состоянии жесткого противостояния. И тут Америка берет пару, не первую и даже не вторую в России.

Не очень понимаю, зачем? У них своя внутренняя очередь из дуэтов, зачем туда тащить еще и русских? Когда сманивали танцовщика Годунова, когда бежали Барышников, Нуреев, было понятно. Лучшие артисты советского имперского балета выбирают там, где лучше. Здесь-то что?

– Согласен, Дэвис и Смолкин – не имперский балет все-таки.

– Вот именно. «У нас пять пар, давайте мы шестых подсунем, натурализованных русских», – решили американцы? У них денег много лишних? И Российская Федерация тоже закрывает на это глаза и говорит: «Ой, мы не видим, что вы делаете»? Очень странная ситуация.

А вот тренеры, к которым они перешли, очень интересные, прогрессирующие специалисты, особенно Алексей Киляков. Еще и с Евгением Платовым ребята поработали – а это всегда особый взгляд на танцы, – сказал Журанков.

15 вопросов, которые остаются после (пока) несостоявшегося перехода Дэвис и Смолкина в сборную США