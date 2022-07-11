Александр Веденин: «Просмотр Дэвис и Смолкина был не у федерации США, а у нового председателя техкома ISU – чтобы оценить программу на соответствие новым правилам»

Теги сборная России ISU танцы на льду Игорь Шпильбанд сборная США Федерация фигурного катания США Этери Тутберидзе Диана Дэвис Глеб Смолкин Александр Веденин Фигурное катание

Судья международной категории Александр Веденин прокомментировал информацию о том, что российский танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин проходил просмотр в Федерации фигурного катания США.

«Утверждение о «просмотре в федерации США» с самого начала выглядело очень сомнительным. Просмотр Дианы и Глеба был не у федерации США, а у нового председателя технического комитета по танцам ISU (Международного союза конькобежцев) Шона Реттстатта – чтобы оценить их программу на соответствие новым правилам, которые только что написаны именно этим человеком.

Это очень профессиональный ход – скорее всего, организованный Этери (Тутберидзе), пока она была в США. Этого человека только что избрали новым председателем техкома, он только-только закончил составление новых правил. Конечно, встреча с ним в США – большая удача для фигуристов!

Диана и Глеб вообще стали главными ньюсмейкерами в танцах. Мне очень жаль, что они расстались с Игорем Шпильбандом. Он проделал очень хорошую работу, их будущее с данным тренером выглядело перспективным. Хочется надеяться, что и с новыми тренерами у ребят все получится», – сказал Веденин.

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