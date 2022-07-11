Александр Веденин: «Просмотр Дэвис и Смолкина был не у федерации США, а у нового председателя техкома ISU – чтобы оценить программу на соответствие новым правилам»

Судья международной категории Александр Веденин прокомментировал информацию о том, что российский танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин проходил просмотр в Федерации фигурного катания США.

«Утверждение о «просмотре в федерации США» с самого начала выглядело очень сомнительным. Просмотр Дианы и Глеба был не у федерации США, а у нового председателя технического комитета по танцам ISU (Международного союза конькобежцев) Шона Реттстатта – чтобы оценить их программу на соответствие новым правилам, которые только что написаны именно этим человеком.

Это очень профессиональный ход – скорее всего, организованный Этери (Тутберидзе), пока она была в США. Этого человека только что избрали новым председателем техкома, он только-только закончил составление новых правил. Конечно, встреча с ним в США – большая удача для фигуристов!

Диана и Глеб вообще стали главными ньюсмейкерами в танцах. Мне очень жаль, что они расстались с Игорем Шпильбандом. Он проделал очень хорошую работу, их будущее с данным тренером выглядело перспективным. Хочется надеяться, что и с новыми тренерами у ребят все получится», – сказал Веденин.

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