Загитова о «Ледниковом периоде»: «К первому сезону я чуть-чуть подготовилась. Мне дали репетитора, я с ним начала описывать дырку в стене, говорить скороговорки, разрабатывать рот»

Олимпийская чемпионка рассказала о первом опыте работы ведущей.

– Вижу себя где-то около спорта. Может быть, на телевидении, потому что у меня уже был такой опыт в .

Я безумно переживала. Телевидение – это абсолютно другое, нежели фигурное катание. Там мы выражаем себя не словами, а жестами, эмоциями.

Было супертяжело, потому что мне надо было говорить и говорить, с той же Ольгой Бузовой. Первый раз я смотрела и думала: блин, она меня, наверное, съест. Я ее не знала лично, поэтому мне было очень волнительно с ней встретиться. Там были и другие звезды. Я знала, что они «подмазаны» на слово – могут как-то сковырнуть, что-то сказать.

– Едкие? Как Губерниев?

– Ой, вообще не говорите о нем.

– Это был твой первый опыт без подготовки?

– Я чуть-чуть подготовилась. Мне дали репетитора, я с ним начала описывать дырку в стене, говорить разные скороговорки, разрабатывать рот. Рот у меня очень сильно устал – я думала, что там нет мышц, но откуда-то они там есть, появились.

Чуть-чуть подготовилась и пошла на передачу. Это было сложно, там же еще с «ухом» надо говорить. Это тоже для меня новое, повторять за человеком, который в ухе сидит. Я 150 раз спотыкалась, переговаривала.

Вот стою я около Ольги Бузовой, начинаю задавать вопросы, и тут я че-то сказала – даже не знаю, есть ли такое слово. Она останавливает меня: чего? Я говорю: переговариваем все. У меня начинает колотиться сердце. Она мне: Алин, успокойся. Я выдыхаю. Какая же она крутая, что так поддерживает.

Когда вела второй сезон, сказала: все, хватит этого «уха». Я его отключала и говорила от себя. Стало намного легче.

– Что сложнее – спорт или телевидение?

– Наверное, телевидение. Потому что фигурное катание – это мой дом, я его уже знаю, уже сто раз проходила через всякие разные эмоции. Самое сложное – пробовать что-то новое, выходить из зоны комфорта, – сказала Загитова в шоу «Дерзкая готовка».