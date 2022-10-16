Щербакова о премьере «Ледникового периода»: «Самое захватывающее, яркое и интригующее шоу. Не забудьте включить телевизор»

Теги Алексей Ягудин телевидение сборная России женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Ледниковый период Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова поделилась впечатлениями от премьеры шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Щербакова вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным – ведущая нового сезона телепроекта. 

«Вчера состоялась премьера нового сезона Ледникового периода! Очень рада присоединиться к такому большому проекту.

Самое захватывающее, самое яркое и самое интригующее шоу... Не забудьте включить телевизор», – написала Щербакова. 

Щербакова – теперь ведущая: вместо Гран-при – «Ледниковый период», золотое платье и интервью с Медведевой

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