Щербакова о премьере «Ледникового периода»: «Самое захватывающее, яркое и интригующее шоу. Не забудьте включить телевизор»
Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова поделилась впечатлениями от премьеры шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Щербакова вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным – ведущая нового сезона телепроекта.
«Вчера состоялась премьера нового сезона Ледникового периода! Очень рада присоединиться к такому большому проекту.
Самое захватывающее, самое яркое и самое интригующее шоу... Не забудьте включить телевизор», – написала Щербакова.
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