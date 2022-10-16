Малинин о четверном акселе Ханю: «Это была хорошая попытка. Но у Артура Дмитриева она была ближе к успешной»

Американский фигурист Илья Малинин рассказал о своем прогрессе в исполнении четверных прыжков.

Ранее Малинин стал первым в истории фигуристом, исполнившим четверной аксель на соревнованиях.

– Думаю, что нет какого-то секрета для того, чтобы легко выучить четверные прыжки. Их освоение занимает много времени и требует большого количества попыток. Но с начала карантина я делал много работы вне льда.

Тренировал тройной аксель, начал изучать четверные вне льда – четверной сальхов в зале, четверной тулуп в зале. Когда же вышел на лед, то перенес прыжки туда, добился стабильного выполнения сальхова, затем тулупа, потом лутца, риттбергера и флипа.

– В Интернет ты выкладываешь видео сумасшедших каскадов, четыре-четыре и что-то типа такого. Какие элементы ты пытался сделать?

– Каскады из двух четверных, каскады из четверного-ойлера-четверного и четверной аксель. Мы работали над этим после окончания сезона. Мы думаем о том, чтобы включить эти элементы в программу, но не знаем, сделаем ли это. Так как по правилам нельзя повторять два четверных прыжка в программе. Если это поменяется, возможно, будет намного легче придумать, что делать.

– Юдзуру Ханю пытался исполнить четверной аксель на Играх в Пекине. Что ты думаешь об этой попытке?

– Это была достаточно хорошая попытка. Думаю, на тот момент это была одна из лучших попыток исполнения этого прыжка, которую предпринимали. Но, честно говоря, я бы сказал, что попытка Артура Дмитриева-младшего на чемпионате США была ближе к успешной. По-настоящему казалось, что прыжок был почти чистый и был лишь степ-аут, – сказал Малинин.

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