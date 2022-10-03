Евгений Плющенко: «Я еще 15 лет назад сказал, что девочки будут прыгать все четверные, и четверной аксель у девочек будет, это вопрос времени»

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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался об американском фигуристе Илье Малинине, который первым в истории исполнил четверной аксель на соревнованиях.

«Был наш уникальный Артур Дмитриев, катался, кстати, у Алексея Николаевича Мишина, мы уже тогда должны были нормально относится к четверному акселю. Малинин действительно сделал четверной аксель блестяще, блестяще он его выполняет и на тренировках, он его первым сделал.

Я еще 15 лет назад сказал, что будут девочки прыгать все четверные прыжки, тройные акселя, каскад из двух четверных прыжков, и четверной аксель у девочек будет, это вопрос времени.

Посмотрите, какой сейчас инвентарь, посмотрите, какие сейчас условия, мы не можем сравнивать с советским временем – не было таких катков, дворцов, тренажеров, столько новинок появилось, раньше катались на тряпках, сворачивали голеностопы, сейчас шикарные лезвия, шикарные ботинки», – сказал Плющенко.

Он отметил, что не расстроен тем, что Малинин выступает за США.

«Я, наоборот, радуюсь, что это парень первым сделал. Надо не завидовать, а радоваться жизни. Чего мне печалиться? У меня сын растет, свои ученики, надо радоваться за людей, тогда и у тебя все хорошо будет», – добавил Плющенко.

Исторический момент в фигурке: покорен особый прыжок – его сделал американец Илья Малинин, который называет себя богом квадов

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