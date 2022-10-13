«После ухода Чена и Ханю явно деградации не будет. Четверной аксель Малинина не был неожиданностью». Милюков о мужском катании

Белорусский фигурист Константин Милюков поделился мнением о перспективах мужского фигурного катания.

«Я думаю, после ухода [Нэтана] Чена и [Юдзуру] Ханю явно деградации не будет, тем более Илья Малинин недавно четверной аксель прыгнул.

Из сильных еще Шома Уно остался. На самом деле, хватает людей, они ведь тоже на месте не стоят, развиваются.

Стал ли неожиданностью четверной аксель Малинина? Не он первый пытался это сделать, так что это не было неожиданностью.

Кто-то должен был это сделать, и, конечно, все понимали, что в ближайшее время это произойдет», – сказал Милюков.

Исторический момент в фигурке: покорен особый прыжок – его сделал американец Илья Малинин, который называет себя богом квадов

Юдзуру Ханю закончил, выиграв все. В чем его величие и почему уход – угроза для всего фигурного катания?