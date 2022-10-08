Ягудин о кодексе этики ФФКР: «Кодекс надо ввести для обезумевших фанатов, которые гнобят одних, возвышая других. Абсолютно неадекватные люди»

Олимпийский чемпион высказался об этическом кодексе Федерации фигурного катания России ( ).

– Видели кодекс этики от федерации? Теперь нельзя отвечать на гипотетические вопросы, вести переговоры со спортсменами. Много ограничений. Екатерина Боброва, например, сказала, что это может закрепостить фигуристов.

– Честно, я не читал все эти бумаги. В какой-то степени согласен с Катей. Понятно, что можно всегда отшутиться. Но рамки всегда сжимают, даже если мы говорим про «Ледниковый период», твое творчество. Рамки всегда ограничивают тебя. Опять же, не хочу вмешиваться, я – не федерация фигурного катания, но, мне кажется, что было бы правильнее ввести, если мы говорим о кодексе, наказание по поводу откровенного хамства. Уже не говорю про угрозы. Вот это можно было бы.

Я понимаю, что когда человек выходит после проката, он может в этом порыве что-то красочно рассказать. А так, получается – о чем разговаривать? Если кто-то не может предполагать что-то, если тренеры не могут вести переговоры с учениками. Ну, что это такое? Мне кажется, это немножко перебор. Нельзя делать ничего, что ли? Но, повторюсь, я не вчитывался. Когда идет искренность и излагаются свои мысли, нельзя их упаковывать в какие-то рамки.

А вообще, кодекс надо ввести для обезумевших фанатов, которые гнобят одних, возвышая других. Абсолютно неадекватные люди. Есть адекватные фан-клубы, которые поддерживают, конечно, больше своих любимцев, но и других тоже. Скажешь, например, какая сегодня симпатичная была . Тебе в ответ: «А что, там Щербаковой не было что ли? Ты чего, придурок?» Скажешь про Аню Щербакову, включаются люди, любящие Алину Загитову. Надо как-то постоянно выбирать. А есть еще .

Для этих абсолютно обезумевших людей, которые сметают все в интернет-пространстве, я бы и вводил какие-то кодексы. Но никак бы не сдерживал спортсменов в искренних эмоциях после своих прокатов. Иначе это просто превратится в сухую беседу: «У меня нет информации. Я об этом не хочу говорить». Это другая сторона нашей профессии. Не так, как в других видах спорта – прибежал ты первый, а о чем говорить? О эмоциях, когда ты бежал? У нас творческий вид спорта, поэтому дайте людям так же творить в СМИ, – сказал Ягудин.

Правило Трусовой, запрет на переманивание и игнор «гипотетических вопросов»: в нашей фигурке появился кодекс этики

Молчать, терпеть и не рыпаться. Кодекс нашей фигурки конфликтует и с реальностью, и сам с собой