Ягудин о кодексе этики ФФКР: «Кодекс надо ввести для обезумевших фанатов, которые гнобят одних, возвышая других. Абсолютно неадекватные люди»

Теги Алексей Ягудин сборная России болельщики ФФКР женское катание Алина Загитова Анна Щербакова Камила Валиева контент Фигурное катание

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался об этическом кодексе Федерации фигурного катания России (ФФКР).

– Видели кодекс этики от федерации? Теперь нельзя отвечать на гипотетические вопросы, вести переговоры со спортсменами. Много ограничений. Екатерина Боброва, например, сказала, что это может закрепостить фигуристов.

– Честно, я не читал все эти бумаги. В какой-то степени согласен с Катей. Понятно, что можно всегда отшутиться. Но рамки всегда сжимают, даже если мы говорим про «Ледниковый период», твое творчество. Рамки всегда ограничивают тебя. Опять же, не хочу вмешиваться, я – не федерация фигурного катания, но, мне кажется, что было бы правильнее ввести, если мы говорим о кодексе, наказание по поводу откровенного хамства. Уже не говорю про угрозы. Вот это можно было бы.

Я понимаю, что когда человек выходит после проката, он может в этом порыве что-то красочно рассказать. А так, получается – о чем разговаривать? Если кто-то не может предполагать что-то, если тренеры не могут вести переговоры с учениками. Ну, что это такое? Мне кажется, это немножко перебор. Нельзя делать ничего, что ли? Но, повторюсь, я не вчитывался. Когда идет искренность и излагаются свои мысли, нельзя их упаковывать в какие-то рамки.

А вообще, кодекс надо ввести для обезумевших фанатов, которые гнобят одних, возвышая других. Абсолютно неадекватные люди. Есть адекватные фан-клубы, которые поддерживают, конечно, больше своих любимцев, но и других тоже. Скажешь, например, какая сегодня симпатичная была Алина Загитова. Тебе в ответ: «А что, там Щербаковой не было что ли? Ты чего, придурок?» Скажешь про Аню Щербакову, включаются люди, любящие Алину Загитову. Надо как-то постоянно выбирать. А есть еще Камила Валиева.

Для этих абсолютно обезумевших людей, которые сметают все в интернет-пространстве, я бы и вводил какие-то кодексы. Но никак бы не сдерживал спортсменов в искренних эмоциях после своих прокатов. Иначе это просто превратится в сухую беседу: «У меня нет информации. Я об этом не хочу говорить». Это другая сторона нашей профессии. Не так, как в других видах спорта – прибежал ты первый, а о чем говорить? О эмоциях, когда ты бежал? У нас творческий вид спорта, поэтому дайте людям так же творить в СМИ, – сказал Ягудин.

Правило Трусовой, запрет на переманивание и игнор «гипотетических вопросов»: в нашей фигурке появился кодекс этики

Молчать, терпеть и не рыпаться. Кодекс нашей фигурки конфликтует и с реальностью, и сам с собой

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные