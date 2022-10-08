Екатерина Боброва: «Щербакова не объявила о завершении карьеры. Болельщикам остается ждать возвращения Ани и радоваться, как она развивается вне тренировок»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде поделилась мнением о том, может ли завершить карьеру.

Фигуристка стала ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период».

«Мне всегда странно, когда многие начинают задаваться вопросом, завершит ли какой-либо спортсмен карьеру, после того, как объявил перерыв или начинает параллельно заниматься чем-то новым. На это может ответить сам спортсмен. Что касается Ани Щербаковой, пока она официально не объявила о завершении карьеры, болельщикам остается ждать ее возвращения на лед и радоваться, как сейчас фигуристка развивается вне ледовой арены и тренировок.

В любом случае опыт ведущей «Ледникового периода» и выступление на публику в другом амплуа будет только в плюс. Это повышение своего рейтинга как медийного лица. Однако я пока не могу оценить работу Ани, поскольку не присутствовала на съемках, и в сети пока нет выпусков шоу.

Насколько выросла Алина Загитова, как ведущая? Много опыта не бывает, поскольку приобретение чего-то нового всегда идет в плюс. Мне будет безумно интересно, как и Аня Щербакова будут смотреться в одном тандеме. С нетерпением жду старт шоу «Ледниковый период», чтобы это увидеть!» – сказала Боброва.

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