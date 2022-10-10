Расписание Budapest Trophy. Там выступят Аймо, Риццо, Мемола, Паганини, Шотт, Гиньяр и Фаббри

Теги танцы на льду мужское катание женское катание Budapest Trophy Фигурное катание

С 14 по 16 октября в Венгрии пройдет турнир по фигурному катанию Budapest Trophy. Sports.ru представляет расписание соревнований.

Budapest Trophy

Будапешт, Венгрия

14 октября

Мужчины, короткая программа

15.15

Танцы на льду, ритм-танец

18.54

15 октября

Женщины, короткая программа

17.30

16 октября

Женщины, произвольная программа

12.57

Мужчины, произвольная программа

17.25

Танцы на льду, произвольный танец

20.53

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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