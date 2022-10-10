Расписание Budapest Trophy. Там выступят Аймо, Риццо, Мемола, Паганини, Шотт, Гиньяр и Фаббри
С 14 по 16 октября в Венгрии пройдет турнир по фигурному катанию Budapest Trophy. Sports.ru представляет расписание соревнований.
Budapest Trophy
Будапешт, Венгрия
14 октября
Мужчины, короткая программа
15.15
Танцы на льду, ритм-танец
18.54
15 октября
Женщины, короткая программа
17.30
16 октября
Женщины, произвольная программа
12.57
Мужчины, произвольная программа
17.25
Танцы на льду, произвольный танец
20.53
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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