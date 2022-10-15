Budapest Trophy. Репонд, Петрыкина, Паганини, Ланг и Грачева выступят с произвольными программами

16 октября на турнире Budapest Trophy в Венгрии женщины выступят с произвольными программами. После короткой лидирует швейцарская фигуристка Кимми Репонд.

ISU Challenger

Budapest Trophy

Будапешт, Венгрия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 12.57 по московскому времени.

Вторая разминка

6. Дарья Жирнова (Венгрия)

7. Даша Грм (Словения)

8. Сивон Ли (Южная Корея)

9. Регина Шерманн (Венгрия)

10. Николь Шотт (Германия)

Третья разминка

11. Габриэла Иццо (США)

12. Эма Добошова (Словакия)

13. Нина Петрыкина (Эстония)

14. Натали Лангербаур (Эстония)

15. Анастасия Грачева (Молдова)

Четвертая разминка

16. Алексия Паганини (Швейцария)

17. Ава Марие Циглер (США)

18. Кристина Шкулета-Громова (Эстония)

19. Юлия Ланг (Венгрия)

20. Кимми Репонд (Швейцария)

После короткой программы

1. Кимми Репонд (Швейцария) – 60,86

2. Юлия Ланг (Венгрия) – 58,65

3. Кристина Шкулета-Громова (Эстония) – 57,87

4. Ава Марие Циглер (США) – 55,59

5. Алексия Паганини (Швейцария) – 54,29

6. Анастасия Грачева (Молдова) – 53,46

7. Натали Лангербаур (Эстония) – 53,07

8. Нина Петрыкина (Эстония) – 53,00

9. Эма Добошова (Словакия) – 52,01

10. Габриэла Иццо (США) – 52,01

11. Николь Шотт (Германия) – 51,45

12. Регина Шерманн (Венгрия) – 48,82

13. Сивон Ли (Южная Корея) – 47,85

14. Даша Грм (Словения) – 47,76

15. Дарья Жирнова (Венгрия) – 44,30

Полный старт-лист – здесь.

Расписание Budapest Trophy. Там выступают Риццо, Мемола, Паганини, Шотт, Лажуа и Лага