Гран-при среди юниоров. Ким Чхэ Ен, Йошида, Чиба, Гургенидзе, Сохо Ли, Джуманиязова выступят с произвольными программами

15 октября на этапе среди юниоров в итальянской Энье девушки выступят с произвольными программами. После короткой лидирует Ким Чхэ Ен из Южной Кореи.

Гран-при среди юниоров

7-й этап

Энья, Италия

Юниорки

Произвольная программа

Начало – 17.15 по московскому времени, трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Шестая разминка

29. Амалия Зеленяк (Эстония)

30. Карла Антеа Градинару (Швейцария)

31. Анна Пеццетта (Италия)

32. Полина Джуманиязова (Венгрия)

Седьмая разминка

33. Мария Сенюк (Израиль)

34. Роуз Теру (Канада)

35. Лола Жозали (Франция)

36. Иида Кархунен (Финляндия)

37. Жиневра Лавиния Негрелло (Италия)

38. Шерри Чжан (США)

Восьмая разминка

39. Фаттаратида Канешиге (Таиланд)

40. Сохо Ли (США)

41. Инга Гургенидзе (Грузия)

42. Моне Чиба (Япония)

43. Хана Йошида (Япония)

44. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

Положение после короткой программы

1. Ким Чхэ Ен (Южная Корея) – 70,29

2. Хана Йошида (Япония) – 66,89

3. Моне Чиба (Япония) – 64,07

4. (Грузия) – 63,04

5. Сохо Ли (США) – 61,73

6. Фаттаратида Канешиге (Таиланд) – 61,42

7. Шерри Чжан (США) – 57,85

8. Жиневра Лавиния Негрелло (Италия) – 56,56

9. Иида Кархунен (Финляндия) – 55,88

10. Лола Жозали (Франция) – 55,41

11. Роуз Теру (Канада) – 55,10

12. Мария Сенюк (Израиль) – 51,62

13. Полина Джуманиязова (Венгрия) – 51,40

14. Анна Пеццетта (Италия) – 51,30

15. Карла Антеа Градинару (Швейцария) – 51,23

16. Амалия Зеленяк (Эстония) – 50,61