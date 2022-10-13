Гран-при среди юниоров. Чиба, Йошида, Ким Чхэ Ен, Гургенидзе, Джуманиязова и Ким Мин Чхэ покажут короткие программы
14 октября на этапе Гран-при среди юниоров в итальянской Энье девушки выступят с короткими программами.
7-й этап
Энья, Италия
Юниорки, короткие программы
Начало – 14.00 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.
Первая разминка
2. Инга Гургенидзе (Грузия)
3. Лола Жозали (Франция)
4. Полина Джуманиязова (Венгрия)
Вторая разминка
9. Ливия Кайзер (Швейцария)
10. Жиневра Лавиния Негрелло (Италия)
Третья разминка
12. Хана Йошида (Япония)
Четвертая разминка
19. Амалия Зеленяк (Эстония)
Пятая разминка
21. Анна Пеццетта (Италия)
Шестая разминка
27. Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
31. Анастасия Васильченко (Украина)
Седьмая разминка
34. Сохо Ли (США)
37. Мария Рейкдал (Бразилия)
Восьмая разминка
39. Моне Чиба (Япония)
42. Ким Мин Чхэ (Южная Корея)
Полный старт-лист – здесь.
Комментарии