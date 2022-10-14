Сихарулидзе, Коган, Чайковская, Тихонов, Шеховцова вошли в состав комиссии по этике ФФКР

Стал известен состав комиссии по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).

Основные задачи комиссии – обеспечение соблюдения профессиональным сообществом фигурного катания требований Кодекса этики ФФКР, а также предотвращение и урегулирование конфликта интересов, способного привести к причинению вреда репутации ФФКР и иных лиц.

В состав комиссии вошли гендиректор ФФКР Александр Коган, глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе, комментатор и судья Сергей Кононыхин, арбитры Юлия Андреева, Вера Ткалина и , тренер и экс-фигурист .

Возглавляет комиссию Ирина Рабер.

Кодекс этики в фигурном катании – абсурд: он не решает проблемы, а запрещает о них говорить

Молчать, терпеть и не рыпаться. Кодекс нашей фигурки конфликтует и с реальностью, и сам с собой