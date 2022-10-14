Сихарулидзе, Коган, Чайковская, Тихонов, Шеховцова вошли в состав комиссии по этике ФФКР

Теги Алексей Тихонов Елена Чайковская Антон Сихарулидзе ФФКР Ирина Рабер Сергей Кононыхин Алла Шеховцова Юлия Андреева Александр Коган Фигурное катание

Стал известен состав комиссии по этике Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР).

Основные задачи комиссии – обеспечение соблюдения профессиональным сообществом фигурного катания требований Кодекса этики ФФКР, а также предотвращение и урегулирование конфликта интересов, способного привести к причинению вреда репутации ФФКР и иных лиц.

В состав комиссии вошли гендиректор ФФКР Александр Коган, глава Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе, комментатор и судья Сергей Кононыхин, арбитры Юлия Андреева, Вера Ткалина и Алла Шеховцова,  тренер Елена Чайковская и экс-фигурист Алексей Тихонов.

Возглавляет комиссию Ирина Рабер.

Кодекс этики в фигурном катании – абсурд: он не решает проблемы, а запрещает о них говорить

Молчать, терпеть и не рыпаться. Кодекс нашей фигурки конфликтует и с реальностью, и сам с собой

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