Ягудин о призовых на российских турнирах: «Это результат хорошего менеджмента со стороны Федерации. Спонсоры охотно идут в фигурное катание»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию поделился мнением о размере призового фонда на российских турнирах в новом сезоне.

«Мне бы хотелось в очередной раз респектнуть и , которые в эти непростые для фигуристов времена находят для ребят возможность сохранять мотивацию, продолжать свою карьеру и работать.

Я не знаю, как бы реагировал и заставлял себя тренироваться, если бы у меня была такая ситуация в годы моей спортивной карьеры. Сохранять мотивацию без международных соревнований правда очень тяжело.

Но благодаря и Первому каналу, который всегда ярко освещает все соревнования, для спортсменов создаются площадки не терять мотивацию. В том числе важна и денежная составляющая. 100 млн рублей – существенные призовые для всего сезона.

Спонсоры охотно идут в фигурное катание. Все больше и больше лицами рекламных кампаний становятся именно фигуристы. Не хоккеисты, не футболисты, а именно много рекламы с фигуристами.

Поэтому не удивительно, что спонсоры с такой охотой пошли в спонсорство сезона. Это результат хорошего менеджмента со стороны Федерации. Результат отличной работы по популяризации вида спорта от Первого канала. И, разумеется, главный фактор, что у нас лучшие фигуристы и тренеры в мире. С радостью приму участие в этом турнире (речь, вероятно, о шоу-турнире – Sports.ru). В каком статусе это уже вопрос открытый», – написал Ягудин.

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