Александр Коган: «Наши отношения с ISU остаются рабочими. Скоро наши специалисты поедут в Оберстдорф на семинар и, надеемся, успешно сдадут там экзамен»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России ( ) рассказал о взаимоотношениях с Международным союзом конькобежцев ( ).

«Наши отношения с ISU остаются рабочими. Скоро наши специалисты поедут в Оберстдорф (Германия) на семинар и, надеемся, успешно сдадут там экзамен. Потому что то, что раньше было во Франкфурте на подобном семинаре, носило, на наш взгляд, больше политический характер, чем какой-то иной.

Нет сомнений, что у российских судей и технических специалистов один из самых высоких уровней квалификации в мире благодаря огромному опыту», – сказал Коган.

На семинаре во Франкфурте в июле только один российский арбитр по фигурному катанию сумел сдать квалификационные нормативы. Судьи Сергей Росляков, Елена Фомина и Ольга Кожемякина не прошли собеседование.