Лайшев о переходе Трусовой: «Через месяц все забудут эту историю. У Тутберидзе большая скамейка талантливых спортсменов»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил переход фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Считаю, что это обычное, нормальное явление в любом виде спорта. Мы здесь акцентируем внимание просто потому, что фигурное катание – очень популярный вид спорта.

Спортсмены уходят, приходят, пробуют себя. Это нормальное явление. Если у Тутберидзе была бы одна Трусова – это одно дело. Но я не понимаю, почему из этого сделали сенсацию.

Не первый переход? Для меня в этом нет ничего странного. Уходят – приходят. Огромное количество судеб ломается. Через 10 лет спортсмен начинает кусать локти. Начинает вспоминать, зачем он ушел.

Мы даже не почувствуем это на фоне Тутберидзе. У нее большая скамейка талантливых спортсменов и спортсменок. Будем следить за Трусовой. Но мне кажется, через месяц все забудут про эту историю», – сказал Лайшев.

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«Услышала про себя обидную фразу: к Соколовской ушли – значит, ничего не получится». Новый тренер Трусовой – кто она?