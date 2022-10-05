Finlandia Trophy. Квителашвили, Хван, Леванди, Орзел, Майоров выйдут на лед с короткими программами
6 октября в Эспоо на турнире Finlandia Trophy мужчины представят короткие программы.
Finlandia Trophy
Эспоо, Финляндия
Мужчины
Короткая программа
Начало – 17.30 по московскому времени.
Первая разминка
1. Никита Старостин (Германия)
2. Макар Сунцев (Финляндия)
3. Иван Шмуратко (Украина)
4. Николай Майоров (Швеция)
Вторая разминка
6. Дин Тран (США)
8. Морис Квителашвили (Грузия)
9. Михаил Шайдоров (Казахстан)
Третья разминка
13. Конрад Орзел (Канада)
14. Арлет Леванди (Эстония)
Четвертая разминка
17. Чха Джун Хван (Южная Корея)
19. Михаил Селевко (Эстония)
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