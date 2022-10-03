Мемола, Франджипани, Риццо, Аймо, Гиньяр и Фабри выступят на турнире Budapest Trophy

С 12 по 16 октября в Будапеште состоится турнир по фигурному катанию Budapest Trophy.

Соревнования пройдут в мужском и женском одиночном катании и танцах на льду.

На турнире планируют выступить (Франция), Габриэле Франджипани, Николай Мемола, (все – Италия), (Польша), (Эстония), , Кимми Репонд (обе – Швейцария), Габриэлла Иццо (США), Со Ен Чи, Си Вон Ли (обе – Южная Корея), – (Канада), – Марко Фабри (Италия).

Полный состав участников можно посмотреть здесь.