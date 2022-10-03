Мемола, Франджипани, Риццо, Аймо, Гиньяр и Фабри выступят на турнире Budapest Trophy

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С 12 по 16 октября в Будапеште состоится турнир по фигурному катанию Budapest Trophy. 

Соревнования пройдут в мужском и женском одиночном катании и танцах на льду. 

На турнире планируют выступить Кевин Аймо (Франция), Габриэле Франджипани, Николай Мемола, Маттео Риццо (все – Италия), Владимир Самойлов (Польша), Нина Петрыкина (Эстония), Алексия Паганини, Кимми Репонд (обе – Швейцария), Габриэлла Иццо (США), Со Ен Чи, Си Вон Ли (обе – Южная Корея), Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада), Шарлен Гиньяр – Марко Фабри (Италия). 

Полный состав участников можно посмотреть здесь.

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