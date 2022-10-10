Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Энье

С 13 по 15 октября в итальянской Энье пройдет 7-й этап Гран-при по фигурному катанию среди юниоров.

Гран-при среди юниоров

7-й этап

Энья, Италия

13 октября, четверг

Танцы на льду, ритм-танец

16.00

Юниоры, короткая программа

19.30

14 октября, пятница

Юниорки, короткая программа

14.00

Танцы на льду, произвольный танец

20.25

15 октября, суббота

Юниоры, произвольная программа

12.00

Юниорки, произвольная программа

17.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Трансляции – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.