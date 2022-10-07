Гран-при среди юниоров. Накаи, Мин Соль Квон, Калин, Чжи А Син выступят с произвольными программами

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7 октября на этапе Гран-при среди юниоров в Гданьске девушки выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует японка Ами Накаи.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Гданьск, Польша

Девушки

Произвольная программа

Начало – 15.15 по московскому времени.

Седьмая разминка

37. Аюми Шибаяма (Япония)

38. Элис Лин-Грейси (США)

39. Сарина Йоос (Швейцария)

40. Никола Фомченкова (Латвия)

41. Ноэлль Стреули (Польша)

42. Мария Элийсе Кальювере (Эстония)

Восьмая разминка

43. Си У Сон (Южная Корея)

44. Миа Калин (США)

45. Джозефин Ли (США) 

46. Чжи А Син (Южная Корея)

47. Мин Соль Квон (Южная Корея)

48. Ами Накаи (Япония)

Положение после короткой программы

1. Ами Накаи (Япония) – 69,00

2. Мин Соль Квон (Южная Корея) – 66,81

3. Чжи А Син (Южная Корея) – 63,72

4. Джозефин Ли (США) – 61,72

5. Миа Калин (США) – 59,50

6. Си У Сон (Южная Корея) – 58,63

7. Мария Элийсе Кальювере (Эстония) – 57,92

8. Ноэлль Стреули (Польша) – 54,83

9. Никола Фомченкова (Латвия) – 53,94

10. Сарина Йоос (Швейцария) – 53,79

11. Элис Лин-Грейси (США) – 52,90

12. Аюми Шибаяма (Япония) – 52,31

Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске

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