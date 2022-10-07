Гран-при среди юниоров. Накаи, Мин Соль Квон, Калин, Чжи А Син выступят с произвольными программами
7 октября на этапе Гран-при среди юниоров в Гданьске девушки выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует японка Ами Накаи.
Гран-при среди юниоров
6-й этап
Гданьск, Польша
Девушки
Произвольная программа
Начало – 15.15 по московскому времени.
Седьмая разминка
37. Аюми Шибаяма (Япония)
38. Элис Лин-Грейси (США)
39. Сарина Йоос (Швейцария)
40. Никола Фомченкова (Латвия)
41. Ноэлль Стреули (Польша)
42. Мария Элийсе Кальювере (Эстония)
Восьмая разминка
43. Си У Сон (Южная Корея)
44. Миа Калин (США)
45. Джозефин Ли (США)
46. Чжи А Син (Южная Корея)
47. Мин Соль Квон (Южная Корея)
48. Ами Накаи (Япония)
Положение после короткой программы
1. Ами Накаи (Япония) – 69,00
2. Мин Соль Квон (Южная Корея) – 66,81
3. Чжи А Син (Южная Корея) – 63,72
4. Джозефин Ли (США) – 61,72
5. Миа Калин (США) – 59,50
6. Си У Сон (Южная Корея) – 58,63
7. Мария Элийсе Кальювере (Эстония) – 57,92
8. Ноэлль Стреули (Польша) – 54,83
9. Никола Фомченкова (Латвия) – 53,94
10. Сарина Йоос (Швейцария) – 53,79
11. Элис Лин-Грейси (США) – 52,90
12. Аюми Шибаяма (Япония) – 52,31
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