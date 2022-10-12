Ренат Лайшев: «Тутберидзе – гениальный трудоголик и очень талантливый тренер. Не знаю, кто такой Валентин Николаев»

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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высоко оценил тренерскую работу Этери Тутберидзе.

Ранее заслуженный тренер СССР Валентин Николаев назвал Тутберидзе «жестким генеральным менеджером», но не «тренером высочайшего класса».

«Не знаю, кто такой Валентин Николаев. Я был свидетелем самых ярких побед и непосредственно принимал участие в работе на льду Этери Георгиевны.

Тутберидзе – гениальный трудоголик и очень талантливый тренер. Результаты говорят сами за себя. Я этому свидетель. Здесь говорить нечего.

Три золотые олимпийские медали на протяжении 12 лет. У Николаева было такое? Вот вам ответ на все вопросы», – сказал Лайшев.

Валентин Николаев: «Тутберидзе – жесткий менеджер, она не тренер высочайшего класса. Мне не нравится система, которой она пользуется»

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