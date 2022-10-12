Алексей Железняков: «Люди, которые никогда не видели, как работает Тутберидзе, не имеют права раскрывать свой рот по этому поводу»

Хореограф Алексей Железняков высказался о критике в адрес тренера .

Ранее заслуженный тренер СССР Валентин Николаев назвал Тутберидзе «жестким генеральным менеджером», но не «тренером высочайшего класса».

«Столько уже было таких заявлял! Я 15 лет назад начинал работать с Этери Георгиевной. Я видел, как на моих глазах она становится великим тренером. Да, у нее серьезная команда, но без серьезной команды ты никуда не денешься. Этери Георгиевна подобрала команду настоящих профи. Именно поэтому такие деятели называют ее менеджером. Когда Евгения Медведева росла у нее на руках, она, по сути, занималась ей сама.

У меня есть совет для всех этих заявлял. Придите для начала на тренировку и посмотрите, как она преподает, как дает материал ученикам. У вас после этого язык не поднимется сказать, что она просто менеджер, а не тренер.

Этери – великий тренер. Точнее так: и великий менеджер, и великий тренер. Потому что она сумела собрать вокруг себя лучшую команду. Попробуйте это сделать. Сколько у нас тренеров имеют великие команды? Единичные случаи. У нее получилось. Более того, она сама разбирает и техники, и скольжения, и постановки программ ей под силу, и ко мне в зал она приходит с пониманием дела – она разбирается в хореографии, в стилях танца. Она всегда учится, никогда не останавливается.

У меня просто не хватает слов! Люди, которые никогда не видели, как работает Тутберидзе, не имеют права раскрывать свой рот по этому поводу. Это просто клевета. Люди любят поболтать, потанцевать на чужих костях – лишь бы славу поиметь. Это низко и недостойно. Особенно когда речь идет о тренерах времен СССР – у них такое воспитание. Ну нельзя так! Границы профессиональной этики должны соблюдаться, нужно быть корректным по отношению к своим коллегам. Я считаю позором позволять себе такое», – сказал Железняков