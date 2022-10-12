Алексей Железняков: «Европейская толерантность, которая приплыла оттуда к нам, убивает весь процесс. Терпеть не могу разговоры о жесткости Тутберидзе»

Хореограф Алексей Железняков рассказал, что общего у тренеров и .

«Станислав Жук – величайший тренер своего поколения. Тутберидзе – величайший тренер своего поколения. Каждый из них индивидуален, у каждого из них был свой подход, но объединяет их одно – требовательность. Что Жук был очень требовательным к своим спортсменам, что Этери. Без этого не будет результата.

Говорить о какой-то мягкости, сюсюканьях в большом спорте не приходится. Дети, особенно подростки, в своtм роде ленивые. Да и мы все ленивые! И нас нужно часто заставлять что-то делать. Когда я учился, у нас были очень требовательные и жесткие хореографы, и сейчас я им очень благодарен. Без требовательности я бы стал никем.

Отсутствие требовательности – это путь в никуда. От нас в спорте одновременно требуют медалей, титулов и мягкого обхождения с детьми, но это так не работает.

Знаете, эта европейская толерантность, которая приплыла оттуда к нам, убивает весь процесс. Я терпеть не могу все эти разговоры о жесткости Тутберидзе. Придите на урок и все увидите сами – кто жесткий и кто требовательный», – сказал Железняков.