Авербух о Щербаковой: «Аня – талантливый человек во всех отношениях. Подкупает ее образованность, взгляды на жизнь, ориентиры»

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Хореограф, постановщик ледовых шоу Илья Авербух рассказал о работе с Камилой Валиевой и Анной Щербаковой.

«Впечатления только волшебные, только прекрасные. Очень воспитанные, очень интеллигентные и, бесспорно, очень талантливые девочки, они абсолютно разные.

С Камилой мы работали не так много, она принимала участие в ряде моих гала-шоу, не могу сказать, что мы прям очень сроднились.

С Аней Щербаковой, которая провела в моей команде больше 20 шоу в Сочи, и, в общем, больше месяца мы были единым коллективом, конечно, сблизились больше, что вполне логично.

Аня – это действительно талантливый человек во всех отношениях, не только в ледовых, но и в человеческих. Меня очень подкупает ее в том числе и образованность, и взгляды на жизнь, ее ориентиры, которых она придерживается.

Она очень дружна с Женей Медведевой, что тоже для меня очень важно, потому что Женя Медведева чуть раньше пришла в мой коллектив.

И вот эти две великие фигуристки, бесспорно, великие, несмотря на всю свою молодость, сейчас становятся центром моих программ, для меня это тоже очень важно и дорого.

Но хочу еще раз поблагодарить Аню. Аня по-прежнему продолжает спортивную карьеру, чтоб не было недопониманий, что она уже ушла в шоу. Но при возможности, когда можно будет сочетать, она с удовольствием будет это делать, и я с удовольствием всегда буду приглашать Анну.

Но она по-прежнему в строю и она для себя решила продолжать карьеру», – сказал Авербух. 

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