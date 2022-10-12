Виктория Синицина о продолжении карьеры: «После Нового года посмотрим. Но пока хотим перевести дух»

Серебряные призеры Игр в Пекине Виктория Синицина и Никита Кацалапов высказались о паузе в спортивной карьере.

– Объясните, что значит «приостановили карьеру на полсезона»?

Синицина: То, что в ближайшие месяцы после свадьбы будем участвовать не в соревнованиях, а в популярном телешоу . Хотя там тоже есть соревновательный момент, это все же совсем другое.

Этим летом в Сочи мы совмещали тренировки и постановки новых программ с и ежедневное участие в шоу Татьяны Навки. Но поняли, что сейчас время сделать паузу и пожить чуть больше для себя, своей семьи, мне кажется, мы это заслужили. А после Нового года посмотрим. Но пока хотим перевести дух.

Кацалапов: Благодаря тем ледовым шоу, что делают Илья Авербух и Татьяна Навка, у олимпийских чемпионов есть теперь прекрасное продолжение карьеры. Ты по-прежнему занимаешься любимым делом, получаешь главные роли в чудесных ледовых спектаклях, перевоплощаешься в разные образы и еще при этом зарабатываешь хорошие деньги!

Мы знакомы с чемпионами из других видов спорта, и они признаются, что завидуют нам, фигуристам, белой завистью: у них вот такого продолжения спортивной карьеры нет.