Аделина Сотникова: «Меня не приглашали на этот сезон «Ледникового периода». Я бы и не согласилась, у меня более важный проект»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Аделина Сотникова ответила на вопросы подписчиков.

– Чувствуете ли вы себя иконой стиля? Ведь так оно и есть.

– Мне просто нравится быть красивой, стильной. Иконой стиля я себя не ощущаю, но приятно читать, что кто-то так думает. В основном я всегда в спортивном стиле, но когда дни-исключения, то это💥.

– Почему не участвуете в этого сезона?

– Меня не приглашали на сезон-2022. Я бы и не согласилась. У меня другой проект, более важный для меня. Я всем участником желаю удачи на проекте.

– Почему вас не было на свадьбе и ?

– К сожалению, я не смогла присутствовать и поздравить лично ребят с этим прекрасным днем. Но я видела, насколько все было здорово, душевно, красиво. Я обязательно поздравлю их лично. Чуть позже, – написала Сотникова.

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