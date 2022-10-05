Синицина о свадьбе с Кацалаповым: «Только сейчас начинаю отходить и понимать, что теперь мы муж и жена»

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Чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина поделилась эмоциями после свадьбы с Никитой Кацалаповым

«Всем привет. Я только сейчас начинаю отходить и понимать, что теперь мы муж и жена.

Такое состояние сейчас... хочется уединиться вдвоем и держать все эти прекрасные чувства, которые сейчас внутри!» – написала Синицина. 

«Думал, они закончили, и подтвердил». Даже тренер запутался, уходят Синицина и Кацалапов или нет

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