Синицина об участии в «Ледниковом периоде»: «Это интересно, новый опыт. Я люблю познавать мир во всех его красках»

Чемпионка мира в танцах на льду рассказала о приглашении в шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Синицина будет выступать в паре с экс-конькобежцем Иваном Скобревым.

«Мне сказали: «Давай, иди попробуй». Это же интересно, новый опыт, а я люблю познавать мир во всех его красках.

Авербух? Я думаю, он требовательный, понимает, чего хочет, и очень любит, чтобы все было идеально и четко», – сказала Синицина.

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