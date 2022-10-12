Гран-при среди юниоров. Катайсэ, Накамура, Суто, Бруссард, Винокур, Ракич покажут короткие программы

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13 октября в Энье стартует заключительный этап Гран-при среди юниоров. Юноши выступят с короткими программами. 

Гран-при среди юниоров

7-й этап

Энья, Италия

Юниоры

Короткая программа

Начало – 19.30 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

2. Маттео Нальбоне (Италия)

4. Наоки Росси (Швейцария)

Вторая разминка

7. Андреас Нордебак (Швеция)

8. Джэ Кын Ли (Южная Корея)

Третья разминка

12. Цудои Суто (Япония)

15. Вадим Новиков (Украина)

Четвертая разминка

19. Лев Винокур (Израиль) 

20. Шунске Накамура (Япония)

Пятая разминка

21. Такеру Амин Катайсэ (Япония)

22. Рахат Бралин (Казахстан)

Шестая разминка

27. Алекса Ракич (Канада)

28. Лукас Бруссард (США)

30. Даниэль Мартынов (США)

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