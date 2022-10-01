Гран-при среди юниоров. Пито, Клейн, Зик, Йошиока, Моримото выйдут на лед с произвольными программами

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1 октября на этапе Гран-при среди юниоров в Гданьске юноши выступят с произвольными программами.

Гран-при среди юниоров

5-й этап

Гданьск, Польша

Юниоры

Произвольная программа

Начало – 13.15 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Четвертая разминка

17. Каспер Юханссон (Швеция)

18. Хен Лай Чжао (Гонконг)

19. Майкл Си (США)

20. Рега Моримото (Япония)

21. Алек Гинзбург (Канада)

22. Чха Ен Хен (Южная Корея)

Пятая разминка

23. Наоки Росси (Швейцария)

24. Лукас Бруссард (США)

25. Нозому Йошиока (Япония)

26. Раффаэле Франческо Зик (Италия)

27. Джозеф Клейн (США)

28. Франсуа Пито (Франция)

Положение после короткой программы

1. Франсуа Пито (Франция) – 72,22

2. Джозеф Клейн (США) – 70,13

3. Раффаэле Франческо Зик (Италия) – 70,02

4. Нозому Йошиока (Япония) – 69,97

5. Лукас Бруссард (США) – 69,12

6. Наоки Росси (Швейцария) – 66,50

7. Чха Ен Хен (Южная Корея) – 65,72

8. Алек Гинзбург (Канада) – 64,75

9. Рега Моримото (Япония) – 63,53

10. Майкл Си (США) – 61,51

Расписание пятого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске

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