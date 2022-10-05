Гран-при среди юниоров. Пито, Наката, Таучи, Катайсэ, Винокур выступят с короткими программами

Теги результаты сборная Канады сборная Франции сборная США сборная Японии сборная Италии сборная Израиля мужское катание Гран-при среди юниоров сборная Армении Уильям Эннис Семен Данильянц Франсуа Пито Раффаэле Франческо Зик Рио Наката Роберт Ямпольски Такеру Амин Катайсэ Сейго Таучи Энтони Парадис Бэк Строммер Фигурное катание

6 октября в Гданьске стартует шестой этап Гран-при среди юниоров. Юноши представят короткие программы. 

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Гданьск, Польша

Юноши

Короткая программа

Начало – 19.20 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU. 

Первая разминка

2. Семен Данильянц (Армения) 

4. Уильям Эннис (США) 

Вторая разминка

9. Франсуа Пито (Франция) 

Третья разминка

13. Лев Винокур (Израиль) 

Четвертая разминка

18. Рио Наката (Япония) 

20. Сейго Таучи (Япония) 

Пятая разминка

22. Роберт Ямпольски (США)

23. Такеру Амин Катайсэ (Япония) 

25. Раффаэле Франческо Зик (Италия) 

Шестая разминка

27. Бэк Строммер (США) 

28. Энтони Парадис (США) 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные