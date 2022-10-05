Гран-при среди юниоров. Пито, Наката, Таучи, Катайсэ, Винокур выступят с короткими программами

6 октября в Гданьске стартует шестой этап Гран-при среди юниоров. Юноши представят короткие программы.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Гданьск, Польша

Юноши

Короткая программа

Начало – 19.20 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.

Первая разминка

2. Семен Данильянц (Армения)

4. Уильям Эннис (США)

Вторая разминка

9. Франсуа Пито (Франция)

Третья разминка

13. Лев Винокур (Израиль)

Четвертая разминка

18. Рио Наката (Япония)

20. Сейго Таучи (Япония)

Пятая разминка

22. Роберт Ямпольски (США)

23. Такеру Амин Катайсэ (Япония)

25. Раффаэле Франческо Зик (Италия)

Шестая разминка

27. Бэк Строммер (США)

28. Энтони Парадис (США)