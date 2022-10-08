Гран-при среди юниоров. Катайсэ, Ямпольски, Винокур, Наката, Со, Хагара и Пито выступят с произвольными программами

8 октября на юниорском этапе Гран-при в Гданьске юноши выступят с произвольными программами.

Гран-при среди юниоров

6-й этап

Гданьск, Польша

Юноши, произвольная программа

Начало – 13:15 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Четвертая разминка

19. Энтони Парадис (США)

20. Якуб Лофек (Польша)

21. Сейго Таучи (Япония)

22. Лев Винокур (Израиль)

23. Уильям Эннис (США)

24. Адам Хагара (Словакия)

Пятая разминка

25. Бэк Строммер (США)

26. Франсуа Пито (Франция)

27. Мингю Со (Южная Корея)

28. Рио Наката (Япония)

29. Роберт Ямпольски (США)

30. Такеру Аминэ Катайсэ (Япония)

После короткой программы

1. Такеру Аминэ Катайсэ (Япония) – 79,06

2. Роберт Ямпольски (США) – 77,39

3. Рио Наката (Япония) – 76,15

4. Мингю Со (Южная Корея) – 72,36

5. Франсуа Пито (Франция) – 71,33

6. Бэк Строммер (США) – 67,92

7. Адам Хагара (Словакия) – 66,42

8. Уильям Эннис (США) – 65,84

9. Лев Винокур (Израиль) – 64,59

10. Сейго Таучи (Япония) – 64,47

11. Якуб Лофек (Польша) – 60,24

12. Энтони Парадис (США) – 58,19...

Расписание шестого этапа Гран-при среди юниоров в Гданьске