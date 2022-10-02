Ренат Лайшев: «У Трусовой такой уровень мастерства, что у нее идет борьба нервов. А есть Тутберидзе, которая всем все доказала. Нервы не выдерживают у обеих»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев прокомментировал информацию о переходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской.

«Для Трусовой ничего хорошего от этого перехода не получится. Хорошо, что Этери Тутберидзе такой мудрый и талантливый тренер, у которого есть терпение.

Саша всех своих выдающихся результатов достигла с Этери. Что ей еще нужно? Практика переходов к другим тренерам есть и в других видах спорта. Сейчас трудно определить, что будет являться критерием высшего достижения. А потом будет трудно смотреть в глаза тренеру, от которого ушел.

Обычно такие спортсмены, не только Трусова, жалеют, что уходят от таких тренеров, как Тутберидзе. Им будет трудно встречаться и общаться, но им придется это делать на соревнованиях и в других местах. Эта нервная энергетика и нужна каждому спортсмену.

У Трусовой такой уровень мастерства, что у нее идет борьба нервов. А есть такой тренер, как Тутберидзе, которая всем все доказала. Нервы не выдерживают у обеих.

Борьба нервов, трудолюбия и сдерживания себя – все это, конечно, является дорогой к результату. Но эти нервные перепалки не нужны как Тутберидзе, так и Трусовой. Хочется, наоборот, пожелать этой талантливой девчонке всего самого доброго на жизненном пути», – сказал Лайшев.

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