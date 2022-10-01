Ренат Лайшев: «Я не в курсе перехода, но это ничего нового Трусовой не даст. Сейчас лучше Тутберидзе тренера не найти»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался об уходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе.

Как сообщает «Р-Спорт», теперь Трусова будет тренироваться у Светланы Соколовской.

«Я не в курсе этого перехода, но это ничего нового ей не даст. Это извечный вопрос тренера и ученика.

Саша уже уходила, потом возвращалась (в сезоне-2020/21 Трусова тренировалась в академии Евгения Плющенко – Sports.ru). Сейчас лучше Тутберидзе тренера не найти», – цитирует Лайшева «Р-Спорт».

«Я в этих переходах ничего хорошего не вижу. Она добилась больших успехов при тренере, который воспитывает олимпийских чемпионов. От добра добра не ищут», – приводит слова Лайшева «СЭ».

Трусова ушла от Тутберидзе в группу Соколовской («Р-Спорт)