Ренат Лайшев: «Я не в курсе перехода, но это ничего нового Трусовой не даст. Сейчас лучше Тутберидзе тренера не найти»

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Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался об уходе фигуристки Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе.

Как сообщает «Р-Спорт», теперь Трусова будет тренироваться у Светланы Соколовской.

«Я не в курсе этого перехода, но это ничего нового ей не даст. Это извечный вопрос тренера и ученика.

Саша уже уходила, потом возвращалась (в сезоне-2020/21 Трусова тренировалась в академии Евгения Плющенко – Sports.ru). Сейчас лучше Тутберидзе тренера не найти», – цитирует Лайшева «Р-Спорт».

«Я в этих переходах ничего хорошего не вижу. Она добилась больших успехов при тренере, который воспитывает олимпийских чемпионов. От добра добра не ищут», – приводит слова Лайшева «СЭ».

Трусова ушла от Тутберидзе в группу Соколовской («Р-Спорт)

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